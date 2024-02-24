Умер председатель ВС Вячеслав Лебедев

Первому и единственному председателю Верховного суда было 80 лет.

В Москве скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

«Коллектив Верховного суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева», — говорится в сообщении суда.

«[Он] был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня», — цитирует «Коммерсант» источник в суде. По его словам, причиной смерти стало долгое и продолжительное онкологическое заболевание. «Умер в больнице, куда его госпитализировали несколько дней назад», — уточняет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году он закончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «Правоведение». Судейскую карьеру начал в 1970 году, когда был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. Спустя семь лет Лебедев возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984-м стал зампредом Московского городского суда, в 1986-м — его председателем.

В Верховный суд СССР Лебедев пришел в 1989 году, сразу на позицию председателя. В 1991 году стал председателем ВС РФ и занимал эту должность почти 33 года. Текущий срок полномочий Лебедева должен был завершиться в 2026 году.

Право.ru