ВС согласился с прекращением полномочий экс-главы ростовского суда

Сейчас Георгий Бондаренко проходит подозреваемым по делу о посредничестве во взяточничестве.

7 февраля Верховный суд оставил в силе решение квалификационной коллегии судей Ростовской области о досрочном прекращении полномочий бывшего председателя Железнодорожного районного суда города Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

В мае 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Бондаренко, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК). Правоохранители считают, что в одном из уголовных дел осужденному заменили оставшуюся часть наказания, после чего неустановленное лицо попросило Бондаренко посодействовать тому, чтобы это решение «устояло» в апелляции.

Предполагается, что за принятие «нужного» решения бывшему председателю районного суда заплатили 400 000 руб., которые он потом передал Елене Золотаревой — экс-главе Ростовского областного суда. Саму Золотареву считают причастной к семи эпизодам получения взятки. Ее выдали следствию в тот же день (с чем потом согласился и ВС), что и Бондаренко. Следователи полагают, что Золотарева, используя свой авторитет, за вознаграждение влияла на коллег и добивалась от них принятия «нужных» решений.

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В июле 2023-го ККС Ростовской области досрочно прекратила полномочия Бондаренко. При рассмотрении жалобы на это решение в ВККС Бондаренко настаивал, что основанием для его привлечения к дисциплинарной ответственности стали те данные, которые сейчас входят в предмет доказывания по уголовному делу. По его словам, ККС уже установила эти факты, что недопустимо. При этом до вынесения приговора допустимо приостанавливать полномочия. Но в ККС посчитали, что отсутствие приговора не мешает рассмотрению вопроса о лишении мантии. При этом коллегия оценивала, только есть ли дисциплинарный проступок в действиях Бондаренко. С этим потом согласились и ВККС, и ВС.

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