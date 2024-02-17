ВС решил спор об отмене сорванного госконтракта

Заказчик настаивал: подписание им акта приемки подрядных работ без замечаний не лишает его права требовать частичного возврата цены контракта, если это отвечает публично-значимым целям договора. ВС вернул дело в первую инстанцию, где доводы заявителя оценят тщательнее.

В 2020 году «Федеральный экологический оператор» и «Стройтехинвест» заключили контракт на выполнение работ по локализации нефтяной линзы с устройством очистных сооружений. «Стройтехинвест» должен был закончить работы, которые оценили в 133,8 млн руб., не позднее 30 июня 2021-го. Но стороны подписали акт сдачи-приемки работ и акт по форме КС-2 лишь 10 сентября, поэтому подрядчику начислили штраф за просрочку.

Потом заказчик обнаружил, что «Стройтехинвест» предъявил к оплате больший объем работ, чем выполнил, а еще завысил его стоимость. Поэтому «Федеральный экологический оператор» потребовал признать контракт недействительным в части завышения стоимости оборудования на 7,81 млн руб. и взыскать 56,8 млн руб. неосновательного обогащения (дело № А40-222958/2022).

Три инстанции отклонили иск: госпредприятие не доказало, что его ввели в заблуждение. При этом на стороне подрядчика не было неосновательного обогащения, поскольку истец принял работы без замечаний, а мог при приемке зафиксировать несоответствие работ контракту. Кроме того, цена договора твердая, поэтому в силу п. 6 ст. 709 ГК заказчик не может требовать ее уменьшения. Суды также отказались проводить экспертизу, указав, что объем работ не был занижен.

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Заказчик подал жалобу в Верховный суд. Он напомнил, что контракт разрешает в случае принятия работ без проверки ссылаться лишь на те их недостатки, которые можно обнаружить при обычной приемке. Для уменьшения цены суды могли применить ст. 475 и 723 ГК, учитывая, что подрядчик предоставил некачественный материал — это установлено в рамках уголовного дела о мошенничестве при исполнении контракта. Еще суды не отменили сделку по основанию превышения стоимости оборудования в 27 раз из-за подачи «Стройтехинвестом» фиктивных документов, хотя основания для этого были. Кроме того, речь шла о госконтракте, поэтому частноправовые действия сторон — подписание актов приемки — не могут нивелировать публично-значимые цели договора.

ВС рассмотрел жалобу, отменил решения и вернул спор в первую инстанцию на новое рассмотрение. Позиция экономколлегии пока неизвестна — мотивировочная часть определения еще не готова.

Екатерина Ткаченко