ВС разобрался в деле о компенсации для переводчика

МВД заказало перевод документов по уголовному делу у предпринимателя. Переводчик посчитал, что ему не доплатили, и взыскал долг в суде, но МВД настаивало, что его расчеты были верны. ВС предписал судам тщательнее разобраться в этом деле.

Башкортостанское МВД заключило контракт на оказание услуг с предпринимателем Лейлой Багировой. По этому договору она обязалась перевести процессуальные документы в отношении девяти обвиняемых с русского на узбекский язык. Стороны договорились, что за 1800 знаков (один переводческий лист) платят не более 400 руб. Это соответствует положению о возмещении процессуальных издержек. Багирова перевела документы, и заказчик принял работы, о чем составили акт. Затем предприниматель выставила счет на 14 млн руб., но министерство оплатило только 2,5 млн руб.

Багирова обратилась к заказчику с претензией, но ей ответили, что при подсчете окончательного объема переведенного текста исключили повторяющиеся абзацы. Тогда переводчица пошла в суд, чтобы взыскать 11,5 млн руб. долга за оказанные услуги (дело № А07-7180/2022). Три инстанции удовлетворили требования. Они учли, что истцу не сообщили об изменении порядка расчетов суммы, а акт о выполненной работе подписали без нареканий.

Практика ВС объяснил, когда с потребителя нельзя взыскать судебные издержки

Чиновники не согласились с выводами судов и направили жалобу в Верховный суд. С точки зрения ведомства, оно должно было заплатить 2,5 млн руб. В акте выполненных работ указано лишь общее количество знаков с пробелами, и документ подтверждает, что услуга оказана. Но в нем нет данных о числе символов, которые надо оплатить. В п. 12 информационного письма президиума ВАС сказано, что, даже если есть подписанный акт приемки работ, это не мешает заказчику возражать относительно их объема и стоимости. Из-за нарушения положения о процессуальных издержках, по которому и составлен контракт, стоимость оказанных услуг выросла почти в пять раз. Кроме того, с точки зрения заявителя, споры о размере процессуальных издержек переводчику по уголовному делу надо разрешать по ст. 125 УПК («Судебный порядок рассмотрения жалоб»), а не в арбитражном суде.

ВС обратил внимание, что при подсчете печатных знаков в окончательно переведенном тексте и МВД, и Багирова пользовались одним и тем же сервисом, но получили разные результаты: у министерства — 11,2 млн знаков, за исключением арабских цифр и абзацев текста, повторяющегося без изменений, а у переводчика — 63,1 млн знаков с пробелами. При этом суды не объяснили, почему они отклонили расчет МВД и взяли за основу взяли расчет предпринимателя, а еще не установили методику подсчета знаков. Теперь это сделает АС Республики Башкортостан, куда ВС вернул спор на новое рассмотрение.

Екатерина Ткаченко