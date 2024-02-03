ВС не позволил оспаривать торги их потенциальным участникам

Компания не участвовала в банкротных торгах, но обратила внимание, что процедуру провели с нарушениями. Она обжаловала результаты конкурса в суде, но иск отклонили со ссылкой на то, что истец не подавал заявку на участие, а сами торги не нарушили его прав. ВС поддержал такой подход.

В деле о банкротстве компании «Нано Каскад» провели торги имуществом должника. В январе 2023 года управляющий одним лотом продал стройматериалы в составе здания научно-производственного комплекса, оборудование, право аренды земельного участка и комплекс производства. Победителем торгов признали индивидуального предпринимателя Романа Сугасяна, который предложил цену в размере 91,1 млн руб.

Компания «Элто» потребовала в суде признать торги недействительными (дело № А41-67999/2019). Первая инстанция отклонила иск и обратила внимание, что истца не было в списке потенциальных участников торгов. Значит, конкурс не мог нарушить его права. Компания не раскрыла причины неучастия и не пояснила, как их отмена поможет восстановить его права. В итоге имущество должника продали по цене выше, чем собиралось предложить «Элто», заключил суд.

Апелляция согласилась с этим и добавила, что все потенциальные участники находились в равном положении и располагали одинаковой информацией о предмете торгов. Суд округа поддержала выводы проверочных инстанций.

Практика ВС не допустил манипулирования ценой на банкротных торгах

«Элто» пожаловалось в Верховный суд. Компания обратила внимание, что сообщение управляющего о торгах в форме публичного предложения неоднократно менялось. Например, в январе 2023-го для потенциального покупателя ввели новое требование: он должен быть резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубны. Сугасян, победивший в торгах спустя две недели, действительно был ее резидентом, но и «Элто» обладала этим статусом. Заявитель был уверены, что тексты сообщений о торгах намеренно вводили в заблуждение потенциальных покупателей, что привело к снижению конкуренции и победе «нужного» участника.

Претензии у компании вызвала также маскировка в названии лота производственных помещений и спецоборудования под стройматериалы. Это, считает она, отпугнуло других участников от покупки лота, который в итоге приобрел Сугасян по самой низкой цене — за 91,1 млн руб. вместо изначальных 1,2 млрд руб.

ВС напомнил, что контроль за банкротными торгами преследует цель защиты частного интереса: интересы самого должника и его кредиторов. При этом у «Элто» нет никаких требований к «Нано Каскаду», и в торгах он не участвовал. Поэтому ВС согласился с выводами судов и оставил жалобу «Элто» без удовлетворения.

Екатерина Ткаченко