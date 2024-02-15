ВККС открыла семь вакансий

Одна вакансия открыта в Ростовском областном суде, еще три — в арбитражных судах округов.

Высшая квалификационная коллегия судей сообщила об открытии вакантных должностей. Подать документы можно до 14 марта включительно.

В частности, ВККС ищет председателя Ростовского областного суда и главу Борзинского гарнизонного военного суда. Вакансии заместителей председателя открыты в АС Республики Хакасия и АС Амурской области, а в трех арбитражных судах округов вакантны по одной судейской должности: в АС Волго-Вятского округа, АС Центрального округа и АС Восточно-Сибирского округа.

Судьи Предвзятость главы ККС и формальный подход: жалобы судей в ВККС

Претенденты должны отправить в ВККС заявление и анкету с биографическими сведениями, результаты квалификационного экзамена и характеристики с предыдущих мест работы. Еще потребуются копии документа, удостоверяющего личность, диплома о высшем образовании, трудовой книжки. Заявления и документы принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45) по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105.

Ранее ВККС открыла набор в арбитражные суды, который продлится до 11 марта. Сразу четыре суда ищут заместителей председателей: АС Республики Бурятия, АС Орловской, Саратовской и Тверской областей. В АС Поволжского округа, 8-м ААС и 9-м ААС открыты должности судей.

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