ВККС ищет зампредов и судей арбитражных судов

Одна вакансия открыта в 9-м ААС. Подать документы можно до 11 марта.

Высшая квалификационная коллегия судей открыла семь вакантных должностей. Они будут актуальны до 11 марта. Сразу в четырех судах открыты вакансии заместителей председателей: в АС Республики Бурятия, АС Орловской, Саратовской и Тверской областей. А в АС Поволжского округа, 8-м ААС и 9-м ААС ищут по одному судье.

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Претенденты должны отправить в ВККС заявление и анкету с биографическими сведениями, результаты квалификационного экзамена и характеристики с предыдущих мест работы. Еще потребуются копии документа, удостоверяющего личность, диплома о высшем образовании, трудовой книжки. Заявления и документы принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45) по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105.

Накануне ВККС открыла 15 вакансий в пяти судах, в том числе в ВС Чеченской Республики и в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

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