В РСПП недовольны курсовыми пошлинами

В организации считают, что их ввели без обсуждения с бизнесом и они предусматривают несправедливые исключения некоторых компаний из списка плательщиков.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Налоговом форуме в рамках Недель российского бизнеса раскритиковал размер курсовых пошлин. Его слова передает РБК.

Шохин обратил внимание, что меру ввели для части экспортеров до конца 2024 года без учета мнения бизнеса. Власти считают, что механизм должен защитить внутренний рынок. Основной недостаток, на который указывают в РСПП, в том, что курсовые пошлины не прогнозируют курсовую конъюнктуру и реальное финансовое положение компаний и отраслей, то есть дополнительными расходами могут быть обложены убыточные виды деятельности.

Второй недостаток, по мнению Шохина, в том, что механизм негативно влияет на исполнение инвестиционных программ со стороны бизнеса. Он отметил, что из-за курсовых пошлин налог на прибыль компаний подскакивает до 45–50%. При этом в РСПП считают необоснованным исключение некоторых предприятий из числа плательщиков (подробнее об этих пошлинах — в новости). В декабре кабмин отказался корректировать курсовые пошлины. В Минфине указали, что он не против исключений, если есть «веские основания» — доказательства того, что введение курсовых пошлин поставило под удар финансовую модель предприятия.

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