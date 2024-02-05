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В МВД подвели итоги работы следователей в 2023 году

Zel Экономика

Число оправдательных приговоров в 2023 году снизилось на 17%.

Заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД, генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев подвел итоги работы органов предварительного следствия в 2023 году. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

За прошлый год расследовали больше 392 000 преступлений. Число уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным заключением, составило более 254 000. Эти дела затронули 278 000 обвиняемых. Лебедев отметил, что число уголовных дел, расследованных с нарушением срока, сократилось на 10%. Количество дел, возвращенных прокурорами для дополнительного расследования, уменьшилось на 12%, а суды вернули на 14% меньше дел, чем годом ранее. При этом на 17% снизилось число оправданных судом лиц, отметил Лебедев.

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По словам замминистра внутренних дел, наиболее эффективно в 2023 году работали органы предварительного следствия из Республики Алтай, Москвы, Московской, Кемеровской Брянской и Оренбургской областей. Лебедев также заверил, что Следственный департамент продолжит работать над улучшением законодательства, которое регулирует предварительное расследование. Например, в прошлом году «единые с Генеральной прокуратурой подходы» позволили реализовать инициативу об электронном обмене документами по уголовным делам и уменьшить число избыточных судебных экспертиз, поделился Лебедев.

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