В ЕГРН включат данные о правах третьих лиц

В 2015 году Конституционный суд призвал урегулировать правовое положение членов семьи прежнего собственника недвижимости, в том числе бывших. Теперь информацию об их праве пользования жильем внесут в ЕГРН.

Сведения о правах членов семьи собственника недвижимости, в том числе бывших, будут включаться в Единый государственный реестр недвижимости. Соответствующий законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении.

Перечисленные лица будут считаться обладателями права пользования жильем, если на момент приватизации либо полной выплаты паевого взноса они имели равные права с собственником. Это же касается и лиц, внесенных в ордер на вселение либо живущих в спорной квартире по решению суда. Данные о них будут вносить в ЕГРН в течение пяти дней. Законопроект вводит еще одно правило: при оформлении ипотечного кредита потребуется письменное согласие всех членов семьи владельца недвижимости, в том числе и бывших, если они не утратили права на жилье.

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Документ разработали во исполнение позиции Конституционного суда (постановление № 5-П). В 2015 году КС предписал законодателю урегулировать правовое положение членов семьи прежнего собственника жилья и обеспечить максимальную прозрачность информации о правах третьих лиц на отчуждаемое жилье. Это позволит добросовестным покупателям получить достоверные сведения об имеющихся либо прекращенных правах пользования жильем членов семьи его прежнего собственника, подчеркнул КС.

Поправки должны решить задачу, поставленную КС, считает кабмин.

Законопроект № 498549-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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