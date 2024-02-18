В Центробанке рассказали о состоянии экономики

Инфляционные ожидания все еще высоки, дефицит кадров не восполнен, а внутренний спрос превышает возможности производства. Но все же условия для возврата экономики к росту уже создаются, считает ЦБ.

Ранее Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых и объяснил: инфляционное давление хоть и снизилось по сравнению с осенними месяцами, но все еще остается высоким. «Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — считают в ЦБ.

По наблюдениям ЦБ, за декабрь — январь рост цен с учетом сезонности снизился до 6,6% в пересчете на год. В осенний период он составлял 11,5%. Снижается и показатель базовой инфляции — 7% против 10,2% в осенние месяцы, а годовая инфляция сохраняется на уровне ставок декабря 2023-го и составляет 7,4%. Так выглядит эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, объясняет ЦБ.

Инфляционные ожидания населения уменьшаются, равно как и ценовые ожидания предприятий. Это означает, что доля компаний, которые планируют повысить отпускные цены в ближайшие три месяца, по сравнению с прошлым месяцем снизилась. Но все же инфляционные ожидания сейчас выше, чем нужно, отмечает регулятор.

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Рост российской экономики в 2023 году был выше, чем прогнозировал ЦБ, на 3,6%. То есть внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. При этом склонность людей к сбережению, замедление роста потребительской активности и охлаждение спроса на импорт уже начинают создавать условия для возврата экономики к сбалансированному росту. Но этот процесс будет небыстрым, предупреждает ЦБ. В первую очередь расширению выпуска товаров и услуг мешает дефицит кадров. «Жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в некоторых отраслях», — отмечает регулятор.

ЦБ напомнил, что во второй половине 2023 года ключевая ставка поэтапно повышалась: с 7,5% в июле до 16% — в декабре. В итоге выросли номинальные и реальные процентные ставки в различных сегментах финансового рынка, снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечных кредитов, впервые замедлилось корпоративное кредитование.

В Центробанке добавили, что 27 февраля будет опубликовано резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, а следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 22 марта.

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