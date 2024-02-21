Суд запретил финской Wartsila судиться за рубежом с заводом из РФ

Ранее суд в Петербурге отклонил иск Балтийского завода к финской машиностроительной фирме на €7,6 млн, но удовлетворил требование на €5,1 млн.

20 февраля АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Балтийского завода и запретил финской машиностроительной компании Wartsila инициировать или продолжать арбитражное разбирательство с российским предприятием в Арбитражном институте Торговой палаты Финляндии (дело № А56-8866/2024). Полный текст решения еще не опубликован в карточке дела.

Ранее тот же суд отклонил иск Балтийского завода к финскому машиностроителю на €7,6 млн — это долг за неисполнение обязательств по шести независимым гарантиям. Для исполнения договора с ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по строительству ледоколов российский завод договорился с Wartsila о поставке оборудования. Финская компания выдала независимые гарантии возврата авансовых платежей, но обязательства не исполнила.

Сначала суд прекратил производство по иску, обнаружив в них арбитражную оговорку. Ссылку Балтийского завода на санкции ЕС как на подтверждение исключительности компетенции российских судов по этому делу первая инстанция отклонила и указала: Евросоюз не преследует цели «полного прекращения всех экономических и иных отношений между странами».

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Но позднее 13-й ААС отменил решение и вернул спор в первую инстанцию. Введения санкций против российской компании, которая участвует в международном коммерческом арбитраже, достаточно для вывода об ограничении доступа такого лица к правосудию, решила апелляция. Суд округа согласился с этой позицией. По итогам нового рассмотрения дела первая инстанция решила, что Wartsila не может исполнить обязательства по гарантиям, ведь истец находится под санкциями, а ответчик — это иностранное юрлицо.

При этом в мае 2023 года суд взыскал с Wartsila в пользу Балтийского завода €5,1 млн за недопоставку оборудования из-за санкций Евросоюза (дело № А56-58393/2022). Законность этого решения затем подтвердили апелляция и суд округа, а 16 февраля Wartsila подала жалобу в Верховный суд. Вопрос о ее передаче на рассмотрение экономколлегии еще не разрешен.

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