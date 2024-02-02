Суд взыскал более 1,7 млрд руб. в пользу Сбербанка

АСГМ частично удовлетворил иск к ООО «Мерлион». Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

Судья АСГМ Анна Мищенко частично удовлетворила иск Сбербанка к ООО «Мерлион», взыскав с ответчика более 1,7 млрд руб. неосновательного обогащения, а также проценты и неустойку. Как следует из резолютивной части решения, суд также расторг сублицензионный договор от 10 февраля 2022 года. Другие подробности пока не приводятся. Мотивировку опубликуют позднее (№ А40-171761/2023).

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Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы в августе 2023 года. Истец требовал от ответчика 2 млрд руб. В качестве третьих лиц привлекали американского разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware Inc и ирландскую VMware International Unlimited Company.

«Мерлион» называет себя крупнейшей российской компанией на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Ей принадлежат, в том числе, розничные сети «Позитроник» и «Ситилинк». Работает с 1992 года.

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