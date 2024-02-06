Вторник , 6 февраля 2024

Путин и Лебедев обсудили цифровые технологии и гуманизацию законодательства

Zel Экономика

Председатель Верховного суда обратил внимание на активное использование гражданами системы «Правосудие» и рассказал об инициативах, которые подготовил ВС.

Во вторник прошла рабочая встреча президента Владимира Путина и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Глава государства начал с вопроса о цифровых технологиях в судебной системе. 

В этом сюжете

  • Пленум ВС одобрил реформу банкротного процесса: что изменится 19 декабря, 15:54

Председатель ВС ответил, что в прошлом году около 9 млн документов подали в суды в электронном виде. «Мы сейчас широко используем в работе, в рассмотрении дел многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. Достаточно сказать, что за год в таком режиме рассмотрено 400 000 дел. Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С ее помощью мы рассматриваем где-то 500 000 дел в год. И веб-конференции — это порядка 500 000–600 000 в год. Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки», — сказал Лебедев.

Также глава ВС назвал количество обращений граждан к государственной автоматизированной системе «Правосудие» — около 11 млрд в год. Люди активно пользуются платформой, запрашивают информацию о том, как подготовить обращение в суд. «Это очень эффективно», — заметил Лебедев.

О нагрузке на суды и гуманизации правосудия

«Что касается объема дел, он по-прежнему большой», — обратил внимание председатель Верховного суда. В прошлом году только первые инстанции рассмотрели более 39 млн дел. Растет количество разбирательств о банкротстве, особенно обособленных споров. Число таких дел хотят сократить. Подготовлен законопроект об упрощении процедуры банкротства, он находится на рассмотрении в Госдуме.

Что касается гуманизации законодательства, по словам Лебедева, «Верховный суд по-прежнему считает это основным направлением в деятельности судов». Председатель ВС рассказал президенту о трех инициативах, подготовленных в прошлом году по этой теме:

  • об ограничении арестов;
  • критериях отличия преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, от остальных преступлений;
  • освобождении от наказания из-за болезни. 

В финале встречи Лебедев сообщил Путину, что Верховный суд продолжает работу над поручениями главы государства.

  • Право.ru
  • Банкротство
  • Верховный суд РФ
  • Новости
  • Путин

pravo.ru

Смотреть также

Генпрокуратура взыскала с экс-депутата Госдумы 690 млн руб.

Надзорное ведомство утверждало, что из-за управленческих ошибок Малика Гайсина предприятие, которым он руководил, понесло значительные …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved