Путин и Лебедев обсудили цифровые технологии и гуманизацию законодательства

Председатель Верховного суда обратил внимание на активное использование гражданами системы «Правосудие» и рассказал об инициативах, которые подготовил ВС.

Во вторник прошла рабочая встреча президента Владимира Путина и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Глава государства начал с вопроса о цифровых технологиях в судебной системе.

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Председатель ВС ответил, что в прошлом году около 9 млн документов подали в суды в электронном виде. «Мы сейчас широко используем в работе, в рассмотрении дел многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. Достаточно сказать, что за год в таком режиме рассмотрено 400 000 дел. Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С ее помощью мы рассматриваем где-то 500 000 дел в год. И веб-конференции — это порядка 500 000–600 000 в год. Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки», — сказал Лебедев.

Также глава ВС назвал количество обращений граждан к государственной автоматизированной системе «Правосудие» — около 11 млрд в год. Люди активно пользуются платформой, запрашивают информацию о том, как подготовить обращение в суд. «Это очень эффективно», — заметил Лебедев.

О нагрузке на суды и гуманизации правосудия

«Что касается объема дел, он по-прежнему большой», — обратил внимание председатель Верховного суда. В прошлом году только первые инстанции рассмотрели более 39 млн дел. Растет количество разбирательств о банкротстве, особенно обособленных споров. Число таких дел хотят сократить. Подготовлен законопроект об упрощении процедуры банкротства, он находится на рассмотрении в Госдуме.

Что касается гуманизации законодательства, по словам Лебедева, «Верховный суд по-прежнему считает это основным направлением в деятельности судов». Председатель ВС рассказал президенту о трех инициативах, подготовленных в прошлом году по этой теме:

об ограничении арестов;

критериях отличия преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, от остальных преступлений;

освобождении от наказания из-за болезни.

В финале встречи Лебедев сообщил Путину, что Верховный суд продолжает работу над поручениями главы государства.

Право.ru