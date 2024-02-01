МВД раскрыло преступную схему с дистанционными кредитами

В ней задействовали больше 80 компаний. По данным следствия, преступление причинило Сбербанку многомиллионный ущерб.

Сотрудники московского управления МВД и ФСБ при содействии Департамента безопасности Сбербанка пресекли схему мошенничества, которая причинила кредитной организации многомиллионный ущерб.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в рамках этой схемы шестеро москвичей приобретали юрлица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. После этого они открывали расчетные счета и передавали нужные для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса, которые использовали их для дистанционного оформления кредитов.

Чтобы увеличить оборот и повысить вероятность одобрения новых займов, мошенники создавали видимость работы подконтрольных компаний, хотя фактически они были недействующими. Всего было задействовано больше 80 организаций. «Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей», — уточнила Волк.

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В результате обысков у фигурантов изъяли печати, токены банков, банковские карты, документы и 5 млн руб., а также другие доказательства. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Одного фигуранта арестовали, троих отправили под домашний арест, а еще с двоих взяли подписку о невыезде. «Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций», — добавили в пресс-службе МВД.

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