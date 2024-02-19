Минфин разъяснил порядок признания долга сомнительным

С 1 января перестал действовать особый порядок признания задолженности сомнительной.

Портал информационно-правовой системы «Гарант» опубликовал письмо департамента налоговой политики Минфина о порядке признания долга сомнительным. Действующее законодательство предусматривает, что сомнительным долгом будет признаваться любая задолженность перед налогоплательщиком, если ее не погасили в установленные договором сроки и при этом не обеспечили залогом, поручительством или банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК).

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До 31 декабря 2023 года включительно к ней также относили долг по уплате процентов, который образовался после 1 января 2015 года. Минфин указал, что с 1 января 2024 года такой особый порядок учета сомнительного долга прекращает действие и больше не применяется. Поэтому теперь для банков сомнительным долгом признается задолженность по уплате процентов, образовавшаяся после 1 января 2015 года, по долговым обязательствам любого вида.

В 2022 году кредитным компаниям также разрешили не включать в формируемый резерв по сомнительным долгам задолженность, образовавшуюся в 2022–2023 годах по иностранным долговым ценным бумагам. Как указывал «Интерфакс», банки должны были сами определить, воспользуются они этим правом или нет.

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