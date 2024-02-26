Федеральная нотариальная палата предупреждает о цифровых мошенниках

Злоумышленники воруют электронные цифровые подписи и обманывают при заключении онлайн-сделок с недвижимостью.

Федеральная нотариальная палата рассказала Право.ru о способах мошенничества с помощью цифровизации, в частности с использованием электронных подписей (ЭЦП). Один из наиболее популярных у злоумышленников методов — хищение готовой чужой подписи. Так, преступники, завладев ЭЦП, оформляют на жертву кредиты, совершают сделки с ее недвижимостью.

Еще мошенники могут обманывать при совершении онлайн-сделок, например умалчивая о банкротстве продавца или ограничении его дееспособности. Нотариусы напоминают, что способны защитить клиента от возможных убытков. Специалист проведет правовую экспертизу сделки, проверит обременения на объекте недвижимости, объяснит детали и убедится, что стороны понимают суть договора. Также нотариусы несут полную имущественную ответственность за результат работы.

В системе нотариата есть возможность совершать сделки дистанционно. Для этого стороны подбирают нотариальную контору в своем городе, а она обеспечит видеосвязь по защищенным каналам связи и удостоверит сделку. Стороны поставят подпись на специальных планшетах, а нотариусы заверяют цифровой документ, что дает ему юридическую силу.

Также Федеральная нотариальная палата рассказала об использовании усиленной ЭЦП. Для совершения удаленных нотариальных действий клиент может подать заявление через интернет. Обязательное условие для их получения — наличие усиленной ЭЦП. Всего доступны 13 услуг, включая получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, обеспечение доказательства в интернете, свидетельствование верности перевода, внесение денег на депозит нотариуса.

Право.ru