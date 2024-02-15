Дума приняла закон о сроках налоговой проверки контролируемых сделок

Неопределенность этих сроков приводила к нарушению прав налогоплательщиков.

15 февраля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к Налоговому кодексу о порядке исчисления срока принятия налоговиками решения о проверках контролируемых сделок налогоплательщика.

Налоговые инспекции могут проверять уплату налогов при сделках между взаимозависимыми лицами в течение двух лет после получения уведомления о заключении таких договоров. Налогоплательщики потом имеют право уточнить информацию о сделках. В итоге ФНС получает еще два года для начала проверки. Из НК не было понятно, с какого именно момента нужно отсчитывать двухлетний срок — с даты подачи первичного или уточненного уведомления о сделке, — и закон должен устранить эту неопределенность.

Налогоплательщики должны сообщать налоговикам о заключенных в течение года контролируемых сделках до 20 мая следующего года. Если в уведомлении есть ошибки, можно подать уточненное, а если его направить до того, как инспекция найдет ошибку, ответственность с налогоплательщика снимается.

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Законопроект подготовили во исполнение позиции Конституционного суда. В 2023 году-го суд отметил, что уточненное уведомление компании может корректировать несущественные технические ошибки. Тогда срок на проведение проверки нельзя отсчитывать с даты получения уточненного уведомления, так как это противоречит конституционным принципам. При принятии решения о проверке инспекция должна учитывать объем, содержание и характер данных, которые уточняет налогоплательщик, и ее подход при этом не может быть формальным. В результате КС предписал внести изменения в закон (постановление КС № 41-П).

Теперь закон исключит двойное толкование норм, и в НК остается лишь норма о том, что налоговая инспекция сможет проверить сделки, которые совершили в течение не более трех лет до года, когда приняли решение о проверке. Поправки вступят в силу через месяц после официального опубликования.

Законопроект № 488070-8 «О внесении изменения в статью 105-17 части первой Налогового кодекса»

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