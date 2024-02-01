Депутаты отклонили проект о вычете по НДФЛ при аренде жилья

Кабмин решил, что из-за этой поправки региональные бюджеты значительно потеряют в доходах.

31 января Госдума отклонила законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за расходы на аренду жилья.

Документ, который внесли в нижнюю палату парламента летом 2022 года, устанавливал максимальный размер налогового вычета в размере 120 000 руб. в год. Предполагалось, что для его получения арендаторы должны предоставить в налоговую инспекцию договор найма и документы, подтверждающие официальные расходы на аренду.

Правительство не поддержало идею и дало отрицательный отзыв на законопроект. В кабмине посчитали, что раз доходы от НДФЛ составляют значительную часть региональных бюджетов, то принятие поправок приведет к выпадающим доходам. Как их компенсировать — авторы инициативы не объяснили.

Практика Налоговые вычеты: как их получить

Комментируя законопроект, один из его авторов — председатель «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов указывал, что жилье в стране арендуют около 5,7 млн семей, при этом каждая десятая семья регулярно отдает за это существенную часть своего дохода. Из-за падения доходов многие граждане не могут взять ипотеку, поэтому им приходится прибегать к аренде. По мнению депутата, государство должно помогать таким гражданам.

Законопроект № 169649-8 «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса»

Право.ru