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Депутаты отклонили проект о вычете по НДФЛ при аренде жилья

Zel Экономика

Кабмин решил, что из-за этой поправки региональные бюджеты значительно потеряют в доходах.

31 января Госдума отклонила законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за расходы на аренду жилья.

Документ, который внесли в нижнюю палату парламента летом 2022 года, устанавливал максимальный размер налогового вычета в размере 120 000 руб. в год. Предполагалось, что для его получения арендаторы должны предоставить в налоговую инспекцию договор найма и документы, подтверждающие официальные расходы на аренду.

Правительство не поддержало идею и дало отрицательный отзыв на законопроект. В кабмине посчитали, что раз доходы от НДФЛ составляют значительную часть региональных бюджетов, то принятие поправок приведет к выпадающим доходам. Как их компенсировать — авторы инициативы не объяснили.

Практика Налоговые вычеты: как их получить

Комментируя законопроект, один из его авторов — председатель «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов указывал, что жилье в стране арендуют около 5,7 млн семей, при этом каждая десятая семья регулярно отдает за это существенную часть своего дохода. Из-за падения доходов многие граждане не могут взять ипотеку, поэтому им приходится прибегать к аренде. По мнению депутата, государство должно помогать таким гражданам. 

Законопроект № 169649-8 «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса»

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