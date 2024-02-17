ЦБ: ситуация с внешнеторговыми расчетами бизнеса ухудшается

Регулятор готов разрешить использование криптовалюты, но с некоторыми оговорками.

Банк России фиксирует ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами, сообщила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Действительно, в последнее время происходило ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами, мы это видим и по данным наших компаний, — говорит председатель ЦБ (цитата по «Интерфаксу»). — Это приводит к проработке все большего количества альтернативных способов платежей». Набиуллина заверила, что регулятор активно участвует в переговорах с бизнесом и вместе с ним разрабатывает способы решения этой проблемы.

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Одним из таких решений, по мнению ЦБ, может стать использование цифровых финансовых активов и развитие расчетов в цифровых валютах центральных банков. Расчеты в национальных валютах останутся основным направлением. «Но не только расчеты в национальных валютах, потому что их доля выросла, вы это видите. Но [еще это] использование независимых инфраструктур для расчетов, для передачи финансовых сообщений и, соответственно, развитие системы корреспондентских отношений», — описывает перспективы развития внешнеторговых расчетов бизнесменов глава ЦБ.

«Но по каждой стране есть свои детали и особенности, мы со всеми работаем», — добавила Набиуллина.

Накануне заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова упоминала о возможном разрешении инвестирования в криптовалюту. Но по ее мнению, для такого решения со стороны регулятора нужно, чтобы инвесторы разумно оценивали риски в ожидании высокой доходности. При этом криптовалюты нельзя рассматривать как расчетную единицу в России, поскольку их часто используют в финансовых пирамидах, считает Полякова.

Ранее сообщалось, что законопроект о криптовалютах могут принять уже в 2024 году. Сейчас оборот цифровой валюты законом не регулируется. Новеллу должны были обсудить в Госдуме еще в ноябре 2023 года, но Минфин, Минэк, ЦБ и правительство не смогли договориться о принципиальных позициях документа. Закон должен установить нормативные рамки для уже существующего крипторынка.

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