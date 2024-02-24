Бывшего помощника генпрокурора обвиняют в получении взяток

Он получил 10 млн руб. в качестве откатов за помощь сельхозпроизводителям.

Следователи предъявили новые обвинения бывшему помощнику генерального прокурора, экс-начальнику ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаилу Андрееву. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы избрал по ходатайству следствия меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии обвинения, сельхозпроизводители передали Андрееву как руководителю «Госсорткомиссии» около 10 млн руб. в качестве откатов. Учреждение занимается испытаниями в сфере селекционных достижений на хозяйственную полезность и включает их в специальный реестр. Следователи вменяют ему получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Андреев с 2014 года занимал должности заместителя начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел в Генеральной прокуратуре, помощника и старшего помощника генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. После отставки генпрокурора его назначили руководителем «Госсорткомиссии».

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