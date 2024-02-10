Более 3000 налогоплательщиков реструктурировали долги в 2023 году

ФНС сообщила, что благодаря механизму помощи выручка компаний увеличилась на 17%, а фонд оплаты труда вырос на 19%.

Замруководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев рассказал, что в 2023 году более 3000 налогоплательщиков смогли реструктурировать долги благодаря мировым соглашениям и рассрочкам. Это в 2,5 раза больше, чем за 2021–2022 годы. Об этом сообщают «Ведомости».

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По мнению Чекмышева, таким показателям способствовала работа «Площадки реструктуризации долга». С ее помощью ФНС оказала меры поддержки на 897 млрд руб. Бизнес реструктурировал 198 млрд руб. долгов путем заключения мировых соглашений и получения рассрочек. В ведомстве полагают, что меры поддержки помогают предприятиям избежать банкротства, выйти из кризисной ситуации, перестроить свой бизнес.

Также Чекмышев отметил, что благодаря механизму помощи выручка компаний увеличилась на 17%, а фонд оплаты труда — на 19%. Меры поддержки сохранили 1 млн рабочих мест и 3,2 трлн руб. активов. Положительно они сказались и на налоговых поступлениях в бюджет: компании, которым оказана поддержка, принесли на 47% больше налоговых платежей.

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