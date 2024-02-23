Бизнес просит урегулировать процедуру деприватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает поправки к закону «О приватизации» для защиты добросовестных участников приватизационных сделок.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил президенту предложения об урегулировании в законе «О приватизации государственного и муниципального имущества» процедуры пересмотра приватизационных сделок, совершенных с нарушением. Объединение предлагает, в частности, компенсировать инвесторам рыночную стоимость активов. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу РСПП Александра Шохина, союз уже получил от Государственно-правового управления президента отзыв на предложения и дорабатывает их.

«Мы предлагаем использовать двухстороннюю реституцию, то есть право государства обратить в казну ту или иную собственность, и право текущего собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат. Это первое. Второе — пресекательный срок», — перечисляет Шохин. Он уточнил: речь о десятилетнем сроке исковой давности в отношении нарушенных экономических прав. Поскольку его ввели еще в 2013 году, он должен распространяться на все сделки, срок давности по которым истек в сентябре 2023-го, считает глава РСПП.

Еще в объединении предлагают четко прописать в законе критерии добросовестности покупателя, в том числе неосведомленность о пороках сделки, и определить источником возмещения рыночной стоимости изъятых активов средства от его повторной приватизации. «И можно эту компенсацию собственнику делать отсроченную: только после того, как будет получен доход от продажи этого имущества в рамках приватизационной сделки», — объясняет Шохин.

Процесс Генпрокуратура оспаривает приватизацию трех уральских заводов

Отдельные правила должны быть для пересмотра итогов приватизации стратегических организаций. Для этого РСПП предлагает определить в законе ситуации, когда приватизацию провели без нарушений, но через последующие сделки доля иностранного инвестора превысила необходимый лимит в 25 или 50%. По мнению Шохина, самый простой способ решить эту проблему — «дать предписание в соответствующие компании вернуть избыточно появившийся актив в руки предшествовавшего собственника». А при игнорировании предписания актив можно изымать.

В РССП считают, что изменения помогут отделить добросовестных приобретателей активов и участников сделок от нарушителей.

«И тогда у нас, может быть, немного снизится энтузиазм у соответствующих органов по изъятию активов в казну, потому что надо будет взвешивать последствия, в том числе финансовые»/

В последние годы власти активно забирают крупные предприятия у частных собственников, объясняя это ошибками приватизации 1990-х годов (подробнее — в статьях «Кассация согласилась забрать бизнес в пользу властей без компенсации» и «Как устроена деприватизация и кому она угрожает»). На проблемы, связанные с этим процессом, накануне в очередной раз обратила внимание и Московская биржа. «Мы видим, что прокуратура все чаще и чаще оспаривает итоги приватизации. Мы видим, что у инвесторов, которые приобрели ценные бумаги на бирже абсолютно добросовестно, эти бумаги сегодня заблокированы», — объяснял глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. По его мнению, для реализации идеи потребуется принять поправки.

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