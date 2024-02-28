Апелляция подтвердила долг Credit Suisse перед «Зенитом»

Ранее «Зенит» взыскал со швейцарского банка $13,6 млн и на основании этого решения потребовал банкротства имущественной массы, но суд отклонил это заявление.

28 февраля 9-й ААС оставил без изменения решение АСГМ о взыскании в пользу банка «Зенит» $13,6 млн с швейцарской кредитной организации Credit Suisse (дело № А40-121033/2023). На основании этого решения «Зенит» требовал признать банкротом иностранную финорганизацию в рамках дела № А40-166286/2023. Теперь оно вступит в силу.

В 2021 году российский банк присоединился к соглашению о выдаче синдицированного кредита заемщику Intergrain S.A. в объеме $20 млн. Агентом по нему выступил лондонский филиал Credit Suisse. В 2022 году США и Великобритания ввели санкции против «Зенита», и он не смог получить выплаты от заемщика. В 2023 году Intergrain S.A. перечислил агенту $5,2 млн, которые причитались российскому банку. После этого Credit Suisse сообщил «Зениту», что деньги ему не выплатят из-за санкций.

Практика Банк «Зенит» просит признать банкротом швейцарский Credit Suisse

Российский банк взыскал $13,6 млн и попросил АСГМ ввести конкурсное производство в отношении имущественной массы Credit Suisse. В декабре 2023-го суд прекратил производство по этому требованию. «Зенит» считал, что должник — правопреемник Credit Suisse, которого в июне 2023-го поглотил швейцарский финансовый холдинг UBS. Но на момент подачи заявления в АСГМ эти детали были неизвестны. Позже российский банк заявил о готовности снова потребовать банкротства Credit Suisse.

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