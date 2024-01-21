«Зенит» снова потребует банкротства швейцарского Credit Suisse

В декабре АСГМ отклонил аналогичное требование российского банка в отношении UBS, которого кредитор на момент подачи заявления считал правопреемником швейцарской финорганизации. Это оказалось не так, и суд прекратил производство по делу.

На портале «Федресурс» банк «Зенит» 18 января опубликовал сообщение о намерении подать в суд заявление о банкротстве швейцарской финорганизации Credit Suisse AG. Обратиться с таким заявлением в суд российский банк сможет не раньше чем через 15 дней после публикации этого уведомления.

1 декабря 2023-го АСГМ прекратил производство по требованию «Зенита» о банкротстве швейцарского банка UBS (дело № А40-166286/2023). Кредитор считал, что должник — правопреемник Credit Suisse, которого в июне 2023-го поглотил швейцарский финансовый холдинг UBS. Но на момент подачи заявления в АСГМ детали этой сделки были неизвестны.

Должник просил оставить заявление о банкротстве без рассмотрения. Он обращал внимание, что в сообщении «Зенита» на Федресурсе в качестве должника фигурировал именно UBS, с которым у «Зенита» не было договорных отношений. Кроме того, кредитор не взыскивал какие-либо долги с UBS AG. Суд согласился с этим и прекратил производство по заявлению.

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«Зенит» инициировал банкротство Credit Suisse из-за долга в $13,6 млн. В 2021 году российский банк присоединился к соглашению о выдаче синдицированного кредита заемщику Intergrain S.A. в объеме $20 млн. Агентом по нему выступил лондонский филиал Credit Suisse. В 2022 году США и Великобритания ввели санкции против «Зенита», и он не смог получить выплаты от заемщика. В 2023 году Intergrain S.A. перечислил агенту $5,2 млн, которые причитались российскому банку. После этого Credit Suisse сообщил «Зениту», что деньги ему не выплатят из-за санкций.

В итоге «Зенит» попросил АСГМ ввести конкурсное производство в отношении имущественной массы Credit Suisse. Принимая заявление о банкротстве иностранного банка, суд посчитал, что «Зенит» не может инициировать процедуру в Швейцарии. А значит, отказ в возбуждении дела в российском суде нарушит права кредитора из-за невозможности поиска имущества должника и взыскания долга.

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