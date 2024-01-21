Замминистра в Московской области арестовали за получение взятки

Ее размер составляет 150 млн руб.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщает, что Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова (дело № 3/1-0014/2024).

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на 8–15 лет. Lenta.ru сообщает, что размер взятки — 150 млн руб. В Минздраве Московской области поясняли изданию, что Захаров уволен 16 января. В его полномочия входил капитальный ремонт и техническое обслуживание зданий учреждений здравоохранения.

Суд отправил чиновника под стражу на два месяца — до 17 марта 2024 года.

Право.ru