Воскресенье , 21 января 2024

Замминистра в Московской области арестовали за получение взятки

Zel Экономика

Ее размер составляет 150 млн руб.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщает, что Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова (дело № 3/1-0014/2024).

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на 8–15 лет. Lenta.ru сообщает, что размер взятки — 150 млн руб. В Минздраве Московской области поясняли изданию, что Захаров уволен 16 января. В его полномочия входил капитальный ремонт и техническое обслуживание зданий учреждений здравоохранения.

Суд отправил чиновника под стражу на два месяца — до 17 марта 2024 года. 

  • Право.ru
  • Уголовный процесс

pravo.ru

Смотреть также

Адвокаты обратились в Совфед из-за блокировки доступа к правосудию

Юридическое сообщество выразило поддержку коллегам. Адвокаты АП Московской области Игорь Исаев и Андрей Перов направили …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved