Вторник , 2 января 2024

Вступил в силу закон о пробации осужденных

Zel Экономика

Президент подписал документ в феврале 2023 года. Часть его положений начала действовать сегодня. Предполагается, что ФСИН будет готовить в том числе индивидуальные программы ресоциализации заключенных.

В понедельник, 1 января 2024 года, вступили в силу положения закона о системе пробации, которая должна помочь осужденным вернуться в общество. Документ предусматривает три типа таких процедур:

  • приговорная (исполнительная) будет действовать при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества;
  • пенитенциарная заработает в колониях и исправительных центрах;
  • постпенитенциарная будет направлена на социализацию осужденных, вышедших из мест лишения свободы и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

С сегодняшнего дня начнут применять меры исполнительной и пенитенциарной пробации. Постпенитенциарная пробация заработает через год.

В этом сюжете

  • Минюст опубликовал порядок пробации осужденных 14 ноября, 12:30

ФСИН должна подготовить индивидуальные программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Ведомство поможет осужденным получить социальную поддержку, а также окажет психологическую помощь после освобождения.

В ноябре 2023 года Минюст опубликовал проект приказа, который устанавливает права и обязанности учреждений и уголовно-исполнительных инспекций, работающих в системе пробации. Документ предлагает в том числе критерии и методику оценки индивидуальной нуждаемости осужденного в помощи.

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