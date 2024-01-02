Вступил в силу закон о пробации осужденных

Президент подписал документ в феврале 2023 года. Часть его положений начала действовать сегодня. Предполагается, что ФСИН будет готовить в том числе индивидуальные программы ресоциализации заключенных.
В понедельник, 1 января 2024 года, вступили в силу положения закона о системе пробации, которая должна помочь осужденным вернуться в общество. Документ предусматривает три типа таких процедур:
- приговорная (исполнительная) будет действовать при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества;
- пенитенциарная заработает в колониях и исправительных центрах;
- постпенитенциарная будет направлена на социализацию осужденных, вышедших из мест лишения свободы и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
С сегодняшнего дня начнут применять меры исполнительной и пенитенциарной пробации. Постпенитенциарная пробация заработает через год.
В этом сюжете
- Минюст опубликовал порядок пробации осужденных 14 ноября, 12:30
ФСИН должна подготовить индивидуальные программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Ведомство поможет осужденным получить социальную поддержку, а также окажет психологическую помощь после освобождения.
В ноябре 2023 года Минюст опубликовал проект приказа, который устанавливает права и обязанности учреждений и уголовно-исполнительных инспекций, работающих в системе пробации. Документ предлагает в том числе критерии и методику оценки индивидуальной нуждаемости осужденного в помощи.