ВС проверит законность отказа в банкротстве кипрской компании

Кредитору отказали в признании его контрагента — резидента Кипра банкротом в российском суде. Это объяснили тем, что закон не разрешает проводить процедуру в отношении филиала иностранной компании. Кроме того, у должника нет тесной связи с РФ. С этим сначала согласился и ВС, но спор дошел до зампреда суда.

Кипрская компания с ограниченной ответственностью AMN Commercial Property Advisors Ltd. в лице подмосковного филиала подала заявление о банкротстве Westwalk Projects Ltd. (Кипр). Кредитор обосновал требования вступившими в силу решениями по 19 делам, в которых с должника взыскали более 6 млн руб. обеспечительных платежей, внесенных арендаторами торговых центров в Подмосковье. Westwalk должен был передать деньги кредитору, но не сделал этого.

АСГМ отклонил требование кредитора и прекратил производство по делу (№ А40-248405/2022). Он руководствовался тем, что закон «О банкротстве» не применяется к филиалам юрлиц. Должник Westwalk — иностранная компания, зарегистрированная на Кипре. Суд отметил, что должник больше не работает в России: он подал заявление о прекращении аккредитации филиала на территории РФ, где у него нет какого-либо имущества и открытых счетов в банках. Значит, применять к нему процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного лица нельзя. Компания продолжает работать в стране своей регистрации, а ее единственный акционер, директор и секретарь Westwalk — гражданин Узбекистана.

Процесс Как развивается практика банкротства иностранных компаний

Суд также обратил внимание, что кредитор-заявитель — это дочерняя компания должника, то есть они относятся к одной экономической группе, а отношения между ними носят внутрихолдинговый характер. То есть компании сами выбрали модель ведения бизнеса с регистрацией на территории другой страны, а потому они не могут ссылаться на «затруднительный» для них порядок банкротства в иностранной юрисдикции. И тогда подача заявления о банкротстве в АСГМ, а не в кипрский суд — это способ обойти ограничения территориальной юрисдикции нахождения кредитора и должника. Значит, причин для признания компании банкротом в АСГМ нет. С этими выводами согласились и вышестоящие суды, в том числе Верховный суд, который в сентябре отказал кредитору в передаче жалобы на рассмотрение экономколлегии.

Тогда AMN подала жалобу заместителю председателя ВС — главе экономколлегии Ирине Подносовой. Кредитор настаивал: ст. 27 и 247 АПК позволяют арбитражным судам рассматривать дело, если есть тесная связь правоотношений с РФ. Должник как раз имеет такую связь, ведь он работает в России и здесь находится центр его основных интересов. Незадолго до подачи заявления о банкротстве должник вывел российские активы в пользу компании-двойника, объяснял кредитор. А еще единственный директор и акционер Westwalk — гражданин РФ, сын которого руководит филиалом в Москве.

Подносова заинтересовалась этими доводами, отменила сентябрьское определение судьи ВС и передала жалобу AMN на рассмотрение экономколлегии. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Екатерина Ткаченко