ВС отклонил жалобу Абызова по спору с «Совкомбанком»

Суды отказали пяти подконтрольным экс-министру компаниям во взыскании с банка 9,5 млрд руб. убытков в виде курсовой разницы. Они настаивали: банк слишком поздно перечислил деньги с их счетов по судебному решению. ВС отказал Абызову в передаче жалобы на рассмотрение экономколлегии.

Верховный суд отказал экс-министру Михаилу Абызову в удовлетворении требования о пересмотре дела, в котором суды отказались взыскивать с «Совкомбанка» 9,5 млрд руб. в пользу связанных с Абызовым — третьим лицом по делу — компаний (дело № А40-285456/2022). ВС пришел к выводу, что суды не допустили никаких нарушений при рассмотрении требований соистцов.

Кипрские компании Vantroso Trading Ltd., Lisento Investments Ltd., Kullen Holdings Ltd., Besta Holdings Ltd. и Alinor Investments Ltd. требовали от «Совкомбанка» возместить им убытки в виде курсовой разницы. Потери возникли из-за взыскания с этих компаний средств по иску Генеральной прокуратуры, удовлетворенному в 2020 году Гагаринским райсудом. Тогда суд обратил в доход государства 32,5 млрд руб., которые принадлежали Абызову и этим пяти компаниям. Поводом для иска стали систематические нарушения Абызовым антикоррупционного законодательства в период его работы на посту министра.

По данным ведомства, Абызов пять лет не только не декларировал свое имущество, но и продолжал вести бизнес. От работодателя свое участие в коммерческих организациях и получение дохода бывший чиновник скрывал, организовав на Кипре и в Москве теневые офисы, которые располагались в жилых квартирах.

«На открытые в «Совкомбанке» счета подконтрольных Абызову иностранных компаний зачислили 32,5 млрд руб., которые стали его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений», — отметили в Генпрокуратуре. Средства, находившиеся на валютных счетах офшорных компаний в «Совкомбанке», при рассмотрении дела арестовали, а потом на них обратили взыскание.

Компании настаивали: банк перечислил деньги только 29 июня 2022-го, хотя должен был сделать это еще в марте того же года. Это причинило компаниям убытки из-за значительного снижения курса в тот период. Но суды пришли к выводу, что банк исполнил распоряжение вовремя, так как срок ареста средств на счетах продлевался, и отклонили иск. ВС посчитал, что суды верно рассмотрели дело.

Право.ru