Вторник , 30 января 2024

В Италии создателя ChatGPT проверяют из-за возможных нарушений

Zel Экономика

OpenAI подозревают в нарушении законодательства в сфере персональных данных.

Издание MarketWatch сообщает, что итальянский регулятор в области защиты данных (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) проводит расследование OpenAI, создателя ChatGPT. Причиной стали возможные нарушения в деятельности компании в сфере персональных данных. Доступ к ChatGPT на время расследования ограничен.

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Регулятор дал OpenAI 30 дней на предоставление возражений на предъявленные обвинения. Нейросеть компании, по информации итальянского госоргана, нарушает Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR). Закон введен в 2018 году и предусматривает штрафы в размере до 4% от глобального оборота компании за любое нарушение правил. Bloomberg сообщает, что OpenAI нарушило несколько из них.

В марте 2023 года итальянские власти заблокировали ChatGPT. Тогда они посчитали, что технология нарушает местное законодательство о персональных данных. Национальный орган по защите данных отметил, что ChatGPT, помимо прочего, неточно обрабатывает собранные сведения.   

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