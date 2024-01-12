Суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины»

Украинской компании запретили продолжать разбирательство в иностранном арбитраже.

В пятницу АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжать разбирательство в иностранном арбитраже (дело № А56-124094/2023). Суд также постановил взыскать с украинской компании около $150 млн в случае игнорирования запрета, сообщил ТАСС.

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«Нафтогаз Украины» подал прошение в Международный арбитражный суд о споре с «Газпромом» в прошлом году. Украинская компания хотела взыскать деньги за услуги по транспортировке природного газа, якобы неоплаченные в полном объеме.

В мае 2023 года «Оператор ГТС Украины» объявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка», поскольку не мог контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области. Но «Газпром» не нашел оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. В ответ украинская сторона предложила перенести транзит на газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. «Газпром» заявил, что это невозможно сделать с технологической точки зрения. После этого председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал, что российский газовый холдинг «недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые доступны для него».

«Газпром» обратился в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить разбирательство в иностранном арбитраже 18 декабря 2023 года. Заседание по делу прошло сегодня. Представитель «Газпрома» настаивал: невозможно обеспечить беспристрастность рассмотрения спора в Международном арбитражном суде, учитывая, что эта «судебная институция находится во Франции, фактическим местонахождением разбирательства является Швейцария и двое из трех назначенных судей также граждане Швейцарии и Швеции, и все эти страны ввели против России санкции». В итоге суд удовлетворил требования истца полностью, текст решения в картотеке арбитражных дел пока не опубликован.

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