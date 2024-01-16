СКР обвиняет еще одного адвоката Навального в экстремизме

Обвинение по делу об экстремистском сообществе заочно предъявили Ольге Михайловой. Сейчас она находится за пределами России.

Следственный комитет заочно предъявил обвинение по делу об участии в экстремистском сообществе еще одному адвокату Алексея Навального — Ольге Михайловой. Об этом рассказала «Интерфаксу» сама юрист.

Михайлова подчеркивает: она всегда исполняла только адвокатские обязанности по защите Навального и представлению его интересов в различных инстанциях. Сейчас юрист находится за пределами России и не планирует возвращаться обратно, так как уверена: она «на свободе будет полезнее, чем в колонии».

В октябре 2023 года у трех адвокатов оппозиционера Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — провели обыски по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Потом их арестовали. Все трое адвокатов защищали интересы Навального в рамках уголовных дел против него. Следствие полагает, что юристы в течение двух лет передавали оппозиционеру данные о действиях соратников в России и за границей, а им — указания от него. Наказание по ч. 2 ст. 282.1 УК предусматривает штраф в размере от 300 000 до 600 000 руб. и лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Практика ФПА против забастовок из-за ареста адвокатов Навального

На задержание юристов в тот же день отреагировали в Федеральной палате адвокатов. Председатель комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник напомнил, что у адвокатов нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности, но пояснил, что формальные требования УПК при задержании соблюдены: АП Москвы уведомили о произошедшем, а при обыске присутствовали ее представители. В декабре Резник рассказал о статусе дел адвокатов Навального и заверил, что оба дела находятся на особом контроле в палате. Он предположил, что дело засекретили не только от сторонних лиц, но и от самих адвокатов. Обвинение ссылается на передачу защитниками преступной информации в адрес ФБК*, но как именно она передавалась — неизвестно.

В ноябре Росфинмониторинг внес Сергунина, Кобзева и Липцера в перечень экстремистов и террористов. О причинах принятия такого решения не сообщалось.

Сам Навальный отбывает 19-летний срок лишения свободы в колонии особого режима. В таких колониях содержат мужчин, совершивших особо опасные рецидивы, и осужденных к пожизненному заключению. 4 августа Навального осудили по шести статьям:

создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК);

публичные призывы к экстремизму (ч. 1 и 2 ст. 280 УК);

реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК);

создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 151.2 УК);

финансирование экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК);

вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК).

Мосгорсуд подтвердил законность приговора.

* Организация признана экстремистской и ликвидирована.

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