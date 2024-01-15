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СКР: блогер Лерчек заплатила ФНС 504 млн руб.

Zel Экономика

Это потребовалось, чтобы прекратить уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поделился с РИА «Новости» информацией о сумме задолженности по налогам, выплаченной семьей блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Ее размер составил 504 млн руб.

В этом сюжете

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Чекалина и ее супруг были фигурантами двух уголовных дел. Первое — об уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб. По версии следствия, блогер использовала упрощенную систему налогообложения, хотя ее заработки от фитнес-марафонов превышали годовой лимит в 150 млн руб. Второе дело связано с отмыванием средств в особо крупном размере. Правоохранители считают, что весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн руб., купив на них доллары.

27 декабря 2023 года с Чекалиных сняли ограничения, в том числе связанные с перемещением и использованием интернета, а 29 декабря стало известно, что уголовное дело об уклонении от налогов прекращено.

В СКР рассказали, что обвиняемые признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф. Ведомство в связи с этим прекратило уголовное преследование из-за уклонения от уплаты налогов. Следователи продолжают расследование обстоятельств легализации блогерами имущества, полученного преступным путем. Согласно ст. 199 УК, которую вменяли Чекалиным, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если совершило его впервые и полностью уплатило суммы недоимки, пени и штраф в порядке и размере, установленным Налоговым кодексом.

  • Право.ru
  • Налоги
  • Уголовный процесс

pravo.ru

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