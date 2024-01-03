Среда , 3 января 2024

Саудовская Аравия вошла в БРИКС

Zel Экономика

Об этом стало известно из сообщения гостелеканала «Аль-Ихбария».

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире»,— пишет «КоммерсантЪ».

По итогам 15-го саммита в августе главы стран БРИКС утвердили список государств, которые вступят в организацию 1 января 2024 года: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. 29 декабря новый президент Аргентины Хавьер Милей направил письма Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых отклонил приглашение сторон стать участником объединения.

При этом подключиться к этому союзу намерены еще около 30 стран, утверждает президент России в обращении, которое он сделал в связи с началом председательства РФ в БРИКС.

  • Право.ru

pravo.ru

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