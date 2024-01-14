РСПП предлагает создать нацпроект по предпринимательству

Программа должна объединить вопросы производительности труда и привлечения инвестиций.

Российский союз промышленников и предпринимателей планирует предложить правительству принять отдельный национальный проект по предпринимательству, который должен комплексно решать вопросы бизнеса. Об этом сообщают «Ведомости».

Практика РСПП: деловой климат в России ухудшился

«Предпринимательская» программа должна объединить нацпроекты по развитию малого и среднего предпринимательства и производительности труда. Президент РСПП Александр Шохин высказал соответствующую идею на заседании попечительского совета «Опоры России». Представители Минэкономразвития также присутствовали на встрече. Объединенный нацпроект должен снизить административные барьеры и стимулировать инвестиции.

По мнению Шохина, в настоящее время обсуждаются различные версии будущих экономических программ. Один из вариантов — это распределение идей о защите интересов бизнеса по нескольким национальным проектам и инициативам. Президент РСПП считает необходимым не только отразить уже имеющиеся вопросы предпринимательского сообщества в нацпроектах, но и скорректировать действующие программы.

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