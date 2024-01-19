Пятница , 19 января 2024

Путин поручил отыскать имущество СССР и Российской империи за рубежом

Zel Экономика

Деньги на выполнение поручения получит учреждение «Госзагрансобственность».

На официальном портале нормативных актов опубликовано распоряжение президента Владимира Путина о предоставлении субсидии на поиск собственности России, Российской империи и СССР за рубежом. На документ обратил внимание РБК.

Бюджетные ассигнования выделяются под поиск такой недвижимости, ее регистрацию и последующую юридическую защиту. Согласно опубликованному распоряжению средства получит ФГУП «Госзагрансобственность». 

Предприятие — часть Управления делами президента. Оно занимается недвижимым имуществом жилого и нежилого назначения за рубежом, в том числе его обслуживанием, сдачей в аренду, куплей-продажей, и внешнеэкономической деятельностью, включая коммерческие, финансовые и торговые отношения с участием российских и зарубежных партнеров. ФГУП учрежден в 1996 году, директором назначен Евгений Логвинов. Другим распоряжением президента Госзагрансобственность предоставлена субсидия на содержание и эксплуатацию недвижимого имущества за рубежом.

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