МРОТ увеличился на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда достиг 19 242 руб. Это не единственная выплата, которую проиндексировали.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5% — до 19 242 руб. в месяц. Закон об этом ранее подписал президент Владимир Путин. Увеличение МРОТ приведет к росту зарплат 4,8 млн человек.

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Налог для удаленщиков и повышение призывного возраста: что вступает в силу в январе 30 декабря, 11:26

В январе также проиндексировали страховые пенсии неработающих россиян на 7,5%. Более 27 млн пенсионеров станут получать больше в среднем на 1600 руб. в месяц. Средний размер пенсии вырастет до 23 400 руб., уточняли в Социальном фонде.

Изменился размер и вновь назначенных пенсионных выплат работающим пенсионерам. Как пояснили в Социальном фонде, это произошло за счет увеличения на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Размер фиксированной выплаты к пенсии достиг 8134,88 руб.

В январе вступают в силу и другие важные законы: о налоге на сверхприбыль, о повышении НДФЛ для сотрудников российских компаний, работающих на удаленке за границей, о повышении призывного возраста до 30 лет, о поправках к Арбитражному процессуальному кодексу, о согласии на обработку биометрии через госуслуги, о реформе индивидуальных инвестиционных счетов и о показателе долговой нагрузки заемщика. Подробнее обо всех нововведениях — мы рассказываем здесь.

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