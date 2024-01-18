Минюст может ограничить в правах взыскателей с иностранным участием

Ведомство подготовило проект указа президента о коллекторских фирмах, учредители или участники которых связаны с недружественными странами.

Минюст разместил для общественного обсуждения проект указа президента об особенностях возврата просроченной задолженности людей отдельными категориями лиц, связанными с недружественными государствами. Ведомство опубликовало пресс-релиз по этому поводу.

Согласно проекту регулятор планирует ввести запрет на взыскание просроченной задолженности физлиц профессиональными коллекторскими организациями, микрофинансовыми и кредитными компаниями, учредителями или руководителями которых выступают иностранные граждане недружественных стран. Изменения не коснутся граждан России, лиц, находящихся под их контролем, граждан и компаний из дружественных стран.

В Минюсте считают, что новелла минимизирует переводы денег за пределы России и исключит возможность сбора персональных данных российских граждан. Взыскатели с иностранным участием не смогут использовать правовые инструменты в интересах недружественных государств.

Право.ru