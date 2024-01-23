Минтруд подготовил поправки об изменении оплаты труда в выходные

Ведомство подготовило новеллу с учетом позиции Конституционного суда.

Минтруд разместил на официальном портале проектов нормативных актов поправки в Трудовой кодекс в части компенсации неиспользованных дней отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.

Ведомство предлагает дать работнику право выбора в случае, если на день увольнения отдых за работу в выходные или праздники не был предоставлен. Работодатель будет обязан обеспечить ему эти дни отдыха с последующим увольнением либо выплатить разницу между начисленной заработной платой и установленной законом.

Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда №56-П. В декабре 2023 года в суд обратились несколько уволенных по сокращению работников. Они в нескольких инстанциях пытались взыскать с бывшего работодателя долг по повышенной оплате работы в выходные и нерабочие праздничные дни в связи с неиспользованием ими дней отдыха до увольнения. Кроме того, они оспаривали конституционность ст. 153 Трудового кодекса, которая регулирует данные правоотношения.

КС пришел к выводу о том, что работодатель обязан при увольнении работника заменить неиспользованные дни отдыха повышенной оплатой. При этом если ранее работнику согласованы работодателем дни отдыха, то не является препятствием для получения им такой денежной выплаты.

Поправки в Трудовой кодекс в случае их одобрения могут вступить в силу 1 сентября 2024 года.

Право.ru