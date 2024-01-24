Среда , 24 января 2024

Минпромторг усилит контроль за маркировкой продукции

Zel Экономика

В ведомстве планируют ввести маркировку всех видов товаров.

Минпромторг может расширить перечень продукции, которая отслеживается с помощью маркировки. Об этом пишет «Коммерсант». 

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В настоящее время обязательной маркировке подлежат только 17 товарных групп. В 2024 году начала действовать маркировка косметики и бытовой химии. В ведомстве предлагают в порядке эксперимента внедрить автоматическую «блокировку» нелегальных товаров, в том числе и в ЕАЭС. Об этом рассказала изданию заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжаева. Центр развития перспективных технологий, который отслеживает работу системы, сообщает, что благодаря маркировке табачной продукции количество нарушений за год сократилось на 21%. Начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Сергей Семашко подтверждает: эффективность контроля в таможне выросла на 70%.

В Минпромторге, помимо внедрения маркировки на все группы товаров, думают о разработке индикаторов риска, которые позволяют точечно проводить проверки. Ведомство уже утвердило 30 таких индикаторов на десять товарных групп. Они помогут эффективно выявлять нарушения и реагировать на них, не вмешиваясь в деятельность бизнеса, соблюдающего нормативные требования.

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