Кабмин выделил приоритеты законопроектной деятельности в 2024 году

Ведомство обещает уделить внимание вопросам совершенствования разрешительной деятельности и повышения качества жизни населения.

Правительство поделилось в социальных сетях планами законопроектной деятельности ведомства на 2024 год. Согласно утвержденному перечню в него вошли наиболее приоритетные законопроекты, которые находятся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами.

План включает пять разделов. Документ собрал новеллы, нацеленные:

на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан;

создание условий для дальнейшего экономического роста;

совершенствование разрешительной деятельности;

повышение качества государственного управления.

Кабмин сообщает, что в 2024 году план будет актуализироваться и дополняться. Документ пока не представлен для ознакомления публике.

Практика Правительство продлило меры поддержки рынка труда

14 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Исключение, как и в 2023 году, будет сделано для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводят контрольные органы в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

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