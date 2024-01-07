Воскресенье , 7 января 2024

Кабмин выделил приоритеты законопроектной деятельности в 2024 году

Zel Экономика

Ведомство обещает уделить внимание вопросам совершенствования разрешительной деятельности и повышения качества жизни населения.

Правительство поделилось в социальных сетях планами законопроектной деятельности ведомства на 2024 год. Согласно утвержденному перечню в него вошли наиболее приоритетные законопроекты, которые находятся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами. 

План включает пять разделов. Документ собрал новеллы, нацеленные: 

  • на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан;
  • создание условий для дальнейшего экономического роста; 
  • совершенствование разрешительной деятельности;
  • повышение качества государственного управления. 

Кабмин сообщает, что в 2024 году план будет актуализироваться и дополняться. Документ пока не представлен для ознакомления публике.

Практика Правительство продлило меры поддержки рынка труда

14 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Исключение, как и в 2023 году, будет сделано для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводят контрольные органы в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

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