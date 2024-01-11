ФПА поддержала законопроект об УСН для адвокатов

В отличие от компаний и предпринимателей, которые оказывают юридические услуги, адвокаты не имеют права на использование упрощенной системы налогообложения. Адвокатура считает это несправедливым.

На рассмотрении депутата Госдумы Александра Спиридонова находится законопроект, отменяющий запрет на использование адвокатами упрощенной системы налогообложения.

Автор документа, адвокат АП Архангельской области Алексей Синицын уверен: подп. 10 п. 3 ст. 346.12 НК необоснованно ущемляет адвокатов в праве выбора системы налогообложения по сравнению с большинством компаний и ИП, которые оказывают юридические услуги. Поэтому норму предлагается признать утратившей силу, а еще дополнить п. 1 ст. 346.12 НК условием о том, что глава 26.1 НК, предусмотренная для юрлиц и ИП, применяется также к частным нотариусам и адвокатам.

Практика ВС запретил адвокатам использовать УСН

Как сообщает Федеральная палата адвокатов, еще в декабре депутат начал собирать отзывы на законопроект от профильных ведомств. Исполнительный вице-президент ФПА Оксана Сергеева рассказала, что в декабре 2023 года палата по запросу Минюста отправила отзыв на документ, из которого следовало, что предложенные Синицыным поправки заслуживают поддержки. Сергеева напомнила, что ФПА регулярно поднимает вопрос о важности устранения дискриминации адвокатов в сфере налогообложения, в том числе путем создания для них возможности применять УСН.

Синицын уверен: для обеспечения доступности юридической помощи для населения власти должны обеспечивать наиболее благоприятные и комфортные условия для адвокатской деятельности, но никак не ставить ее в ущемленное положение.

«Чем адвокатская деятельность хуже какого-либо иного вида деятельности? Почему подавляющее большинство организаций и индивидуальных предпринимателей могут перейти на УСН с налоговой ставкой в размере шести процентов, а адвокаты такого права лишены?»

Автор законопроекта надеется, что предложенные им поправки устранят эти проблемы.

Право.ru