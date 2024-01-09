ФПА добилась исключения незаконных требований для посещения СИЗО

Ранее при записи через «Госуслуги» адвокатов просили прикрепить документы о назначении их защитниками.

Федеральная палата адвокатов сообщила, что добилась исключения требования о предоставлении документов, подтверждающих признание в качестве защитника по уголовному делу, для электронной записи адвокатов на свидания с подозреваемыми и обвиняемыми через портал «Госуслуги». На площадке появилась пометка, что прикреплять такие документы не нужно.

В этом сюжете

АП Москвы требует запретить в колониях запрашивать излишние документы 27 декабря, 17:46

На проблему первой обратила внимание Адвокатская палата Москвы. Президент АП Сергей Зубков обратился к начальнику УФСИН по Москве с просьбой исключить из системы электронной записи адвокатов требования представить документы, не предусмотренные законом. Аналогичные обращения направлялись директору ФСИН и в Минцифры.

27 декабря 2023 года состоялась встреча первого вице-президента ФПА Михаила Толчеева и директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Романа Рябого. На ней перед ведомством поставили проблему с записью в СИЗО через «Госуслуги». ФПА указала: действующее уголовно-процессуальное законодательство в отношении адвокатов не предусматривает, что для доступа к подзащитному нужно доказывать документами признание в качестве защитника по уголовному делу.

Право.ru