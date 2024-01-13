ФНС напоминает об изменении формы расчета доходов иностранных фирм

Ведомство указывает, что изменился срок уплаты налога и добавлены два раздела доходов, не подлежащих налогообложению.

Федеральная налоговая служба опубликовала уведомление об изменении с 1 января 2024 года формы и формата налогового расчета доходов, выплаченных иностранным организациям, сумм удержанных налогов и порядка ее заполнения. Ведомство указывает, что обновление было необходимо из-за новых федеральных законов. Налоговый период предоставления сведений — 2023 год.

Новая форма состоит из пяти разделов. Добавились два, в которых отражаются доходы иностранной организации, не подлежащие налогообложению. Внесены изменения и дополнения в коды доходов (приложение № 6 к порядку заполнения формы налогового расчета).

Также изменился срок уплаты налога. Теперь его необходимо уплатить не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода. В разделе 1 формы предусмотрены строки по трем срокам его уплаты за отчетный период. ФНС обращает внимание налогоплательщиков, что сумма налога в иностранной валюте пересчитывается на дату выплаты дохода по официальному курсу рубля.

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