«Федеральная пассажирская компания» взыскала с бюджета 830 млн руб.

Спор, возможно, касается выпадающих доходов перевозчика из-за льготного проезда.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел спор между «Федеральной пассажирской компанией» (ФПК) и Минфином, который представляет интересы России (дело № А40-231301/2023). Иск от перевозчика поступил в октябре 2023 года. Суд привлек к спору в качестве третьего лица Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Основание требований истца не известно.

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Федеральная пассажирская компания взыскала с Минфина 855 млн руб. 2 декабря, 19:46

«Федеральная пассажирская компания» — дочернее предприятие РЖД, которое занимается дальними перевозками пассажиров и багажа. ФПК, как и другие «дочки» перевозчика, регулярно требуют компенсацию убытков от исполнительных властей. Они заключают с пассажирскими компаниями договоры на перевозку льготных категорий (учащихся, инвалидов, пенсионеров), затраты на которые компенсируют из бюджета. Нередко реальный объем перевозок превышает указанный в договоре.

Первая инстанция 23 января иск полностью удовлетворила. Суд опубликовал резолютивную часть решения.

В декабре 2022 года АСГМ удовлетворил иск «Федеральной пассажирской компании» к ведомству на 854,6 млн руб.(дело № А40-54037/2022). Истец взыскал с Минфина убытки в виде невозмещенных потерь в доходах от перевозки учащихся. В августе Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акт первой инстанции. В 2020 году суд взыскал с Минфина в пользу ФПК 916,7 млн руб. убытков (дело № А40-282372/2019). В аналогичном иске на 446 млн руб. компании тогда же отказали (дело № А40-317761/2018).

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