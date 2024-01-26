Давление на сотовых операторов уменьшат в обмен на инвестиции

В Совете Федерации обсуждают распространение мер поддержки крупных инвесторов на операторов связи. Участники рынка приветствуют такую идею.

На компании связи и российских производителей оборудования собираются распространить действие закона «О защите и поощрении капиталовложений». Тем самым операторам связи гарантируют, что местная власть не будут принимать нормативные акты, которые мешают им работать. Об этом говорится в проекте решения Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, с которым ознакомились «Известия».

Этот закон направлен на защиту и поддержку крупных инвесторов. Он предусматривает следующий механизм: инвестор и государственное либо муниципальное образование заключают соглашение (СЗПК), по которому к инвестору не применяют решения, ухудшающие его положение и создающие дополнительные расходы или какие-либо другие барьеры при исполнении проекта. Взамен инвестор обязуется вкладывать средства в развитие инфраструктуры.

В Совфеде намереваются дать рекомендации Минэкономразвития, Минпромторгу и Минцифры распространить действие закона и на отрасль связи. В Минцифры уточнили, что для начала обсуждения нужно будет получить мнение остальных заинтересованных ведомств. Еще там обратили внимание, что по закону предмет соглашения может относиться к сфере цифровой экономики, но при этом напрямую не указано, что преференции касаются объектов связи. Поэтому могут потребоваться новые поправки.

Процесс Операторы связи выступают против расширения внеплановых проверок

Операторы отнеслись к идее положительно, ведь сейчас закон не охватывает объекты связи и не дает доступа к господдержке. Она позволяет реализовать проекты, которые без помощи со стороны государства непривлекательны для бизнеса. К таким относятся, например, покрытие быстрым интернетом труднодоступных районов. Еще закон позволяет возмещать участникам соглашения до 100% расходов на строительство инфраструктуры и обслуживание займов, что помогает планировать долгосрочно. Но все же, отмечают операторы, актуальной редакции закона нужны корректировки. Например, объекты связи чаще всего не относятся к объектам капитального строительства, в то время как это обязательное условие для заключения СЗПК.

Эксперты считают, что такие изменения защитят и операторов, и абонентов. Например, больше не получится необоснованно принуждать операторов к демонтажу кабелей и оборудования. Из-за этого многие абоненты могут остаться без связи, а провайдеры понесут значительные расходы.

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