6-й КСОЮ отчитался об итогах работы за 2023 год

Кассация рассматривает абсолютное большинство дел в установленные сроки при нагрузке 71,5 жалобы в месяц на одного судью.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассказал об итогах деятельности в 2023 году, которые инстанция подвела на совещании 26 января.

Судьи ВККС опубликовала итоги 2023 года

Исполняющий обязанности председателя 6-го КСОЮ Алексей Жарков отметил, что в 2023 году по всем видам судопроизводства в суд поступили 55 453 кассационные жалобы (в том числе протесты или представления), 34 346 судебных дел и 136 материалов. Кассация рассмотрела 42 011 кассационных жалоб, 40 048 судебных дел и 122 материала.

В суде указывают, что количество жалоб, по сравнению с 2022 годом, уменьшилось на 3,5%. При этом число поступивших судебных дел, наоборот, увеличилось на 0,9%. По всем видам судопроизводства нагрузка на одного судью в месяц — 71,5 жалобы (дело).

Жарков похвалил судей за то, что абсолютное большинство дел и практически все кассационные жалобы рассматриваются в установленные сроки. Также суд в 2023 году расширил доступ физлиц и организаций к правосудию, настроив новые серверы веб-ВКС. Теперь судьи могут одновременно проводить судебные заседания по видео-конференц-связи и веб-связи в любом зале.

Право.ru