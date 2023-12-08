ВС решал, включать ли в реестр долг по валютному займу

Кредитор просудил долг по договору займа и захотел включиться в реестр кредиторов должника-заемщика. Позиции судов по этому вопросу разошлись: первая инстанция и кассация посчитали договоры мнимыми сделками и отклонили заявление кредитора, а апелляция встала на его сторону. ВС поставил точку в споре.

В марте 2014 года Александр Шаркевич выдал Алевтине Павловой заем в размере $3,5 млн под 27% годовых, а та предоставила в залог квартиру. Через год Шаркевич выдал Павловой еще один заем в размере $475 522 и 62 млн руб. сроком до 1 апреля 2016-го под 10% годовых. Спустя три года районный суд по иску Шаркевича взыскал с Павловой 632 млн руб. долга по договорам займа и обратил взыскание на ее квартиру. А еще через 2,5 года «Республиканский социальный коммерческий банк» инициировал банкротство Павловой. Шаркевич попросил включить его требование в реестр кредиторов.

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Первая инстанция отказала ему в этом, решив, что у решения райсуда нет преюдициального характера, то есть его выводы не имеют значения в деле о банкротстве Павловой (дело № A40-63802/2021). Суд посчитал договоры займа мнимыми сделками, а требование Шаркевича необоснованным. Апелляция с этим не согласилась, отменила решение и указала, что райсуд уже установил реальность договоров займа и обстоятельства получения Павловой денег. Кассация, в свою очередь, встала на сторону первой инстанции.

В жалобе в Верховный суд Шаркевич настаивал: у судов не было причин игнорировать решение районного суда, который уже установил все значимые обстоятельства. При этом долг Павловой перед ним возник раньше, чем перед другими кредиторами, и в отсутствие имущественного кризиса должника. Это значит, что их сделки не могли причинить вред другим кредиторам. Экономколлегия с этим согласилась. Постановление окружного суда отменили, а акт апелляции оставили в силе. Подробнее о позиции ВС будет известно из мотивировочной части определения, которая пока не опубликована.

Екатерина Ткаченко