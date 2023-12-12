ВС разберется с правилами ввода постройки в эксплуатацию

ВС в январе разберется в ситуации, когда компания не может получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию из-за отсутствующего договора аренды земельного участка – и наоборот.

Компания «ИнтелПроект» арендовала земельный участок для строительства объекта придорожного сервиса. 11 марта 2022 года общество завершило строительство, после чего обратилось в местную администрацию за заключением договора на новый срок. Компании отказали из-за отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. А разрешение на ввод объекта в эксплуатацию отказались выдать из-за отсутствия договора аренды земельного участка.

Практика ВС проверил административку за ввод объекта в эксплуатацию без разрешения

Компания оспорила оба отказа в суде (дело № А41-96091/2022). Суды трех инстанций пришли к выводу, что все отказы чиновников были правомерны. После этого «ИнтелПроект» пожаловался в Верховный суд. Компания настаивает: отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором возведен объект, не идентично истечению срока их действия на момент обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Документы на земельный участок, в том числе договор аренды публичного участка, заключенный в целях строительства, должны действовать в период осуществления строительства, а не на момент обращения с заявлением о вводе объекта в эксплуатацию. «Истечение срока их действия на момент обращения в уполномоченный орган за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не свидетельствует о проведении работ с нарушением разрешения на строительство и не может служить основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», – продолжает заявитель.

Формальный и не соответствующий требованиям градостроительного законодательства подход судов по настоящему делу приводит к «правовой неопределенности», утверждают представители «ИнтелПроекта». Такой подход не позволяет заявителю ввести в гражданский оборот законно построенный объект капитального строительства, поскольку уполномоченные органы не выдают разрешение на ввод объекта в эксплуатацию без нового договора аренды земельного участка, а договор аренды земельного участка не заключают без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Заседание по жалобе компании состоится 16 января 2024 года – спор на рассмотрение экономколлегии передала судья Ирина Грачева.

Максим Вараксин