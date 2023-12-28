ВС помог управляющему получить ответ на запрос

МВД отказало финансовому управляющему в доступе к документам, которые он запрашивал для анализа сделки должника. Ведомство объяснило это наличием в документации личных данных посторонних людей. Экономколлегия заступилась за управляющего.

Финансовый управляющий Андрея Труфанова, Надежда Белинская, запросила у МВД по Ставропольскому краю документы, на основании которых автомобиль должника сняли с учета. В ответ она получила отказ со ссылкой на наличие в копиях персональных данных других людей, которые без их согласия передать нельзя.

Две инстанции поддержали Белинскую, ведь запрошенная информация нужна ей для выполнения обязанностей (дело № A63-14622/2022). Но кассация встала на сторону МВД и отметила: в решении о назначении финансового управляющего должно быть указано на истребование судом конкретно этих данных и их выдачу управляющему. Иначе персональные данные граждан можно получить только по запросу суда. Белинская обратилась в Верховный суд и подчеркнула в жалобе, что имеет право на получение данных о сделках и действиях должника, которые нужны ей для выявления и возврата имущества в конкурсную массу.

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Разрешая вопрос о раскрытии информации, госорган по внешним признакам проверяет, соотносятся ли запрошенные управляющим данные с целями и задачами его работы, напомнил ВС. Если есть основания считать, что они помогут достигнуть целей банкротства, то госорган обязан удовлетворить запрос управляющего. Иное можно расценить как незаконное воспрепятствование его деятельности, отметил ВС.

«Наличие сомнений относительно обоснованности запроса управляющего толкуется в пользу раскрытия информации».

Документы, связанные с изменением состояния имущества должника, безусловно, нужны управляющему. Ведь без экземпляра договора, на основании которого автомобиль должника сняли с учета, управляющий просто не может проанализировать сделку и исполнить тем самым свои обязанности. Поэтому ВС не согласился с выводами суда округа, отменил постановление и оставил в силе решения проверочных инстанций.

Екатерина Ткаченко